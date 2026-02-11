¡Atención! Se activa el alerta por tormentas para las próximas horas

Según la DMH, hoy se registrarían lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.

Al respecto aseguran que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el país y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

De igual manera, todos los fenómenos serían de rápido desarrollo y corta duración en la zona norte de la región Occidental.

Un departamento afectado

El único departamento donde se registrarían estas condiciones de tiempo es la zona norte de Alto Paraguay.

