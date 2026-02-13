Viernes de inestabilidad: alerta meteorológica para Asunción y ocho departamentos

​Desde tempranas horas de este viernes, el sistema de monitoreo climático detectó el desarrollo de núcleos de tormentas sobre la Región Oriental y el suroeste de la Región Occidental.

Debido al alto índice de inestabilidad, los especialistas advierten que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante el transcurso de la mañana.

​La alerta rige actualmente para nueve departamentos, incluyendo la capital del país. Los puntos donde se espera mayor actividad son:

​Asunción

Central

Cordillera

​Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Paraguarí

Ñeembucú

Alto Paraguay

Lea más: Anuncian tormentas con vientos de 100 km/h este finde de los enamorados

​El boletín detalla que las condiciones atmosféricas son propicias para la llegada de:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy