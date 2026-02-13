Nueve departamentos están en zona de tormentas para esta tarde

Según el reporte oficial de Meteorología, se espera que estas condiciones de inestabilidad persistan y se intensifiquen durante la tarde de hoy, con una alta probabilidad de fenómenos de tiempo severo en zonas específicas.

​El sistema de tormentas, impulsado por un ambiente caluroso y cargado de humedad, mantiene bajo vigilancia tanto a la región Oriental como a la Occidental.

​La alerta rige principalmente para las siguientes áreas:

​ Región Oriental : norte y este.

​Región Occidental (Chaco): gran parte de su extensión.

​Departamentos afectados

​Concepción. ​San Pedro. ​Caaguazú. Alto Paraná. Amambay. Canindeyú. Presidente Hayes. Alto Paraguay. Boquerón.

Las autoridades meteorológicas instan a la población de estas zonas a tomar precauciones ante la posible ocurrencia de:

Lluvias intensas : con acumulados significativos en cortos periodos.

Tormentas eléctricas : de moderadas a fuertes.

Ráfagas de vientos: Superiores a la intensidad habitual, con potencial de daños.

Granizos: no se descarta la caída puntual en las áreas de mayor desarrollo convectivo.

Recomendaciones