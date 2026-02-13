Clima
13 de febrero de 2026 - 14:58

Nueve departamentos están en zona de tormentas para esta tarde

Gif tormentas eléctricas y lluvias.
​La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial este viernes advirtiendo sobre el desarrollo de celdas de tormentas que afectan gran parte del territorio nacional.

Por ABC Color

Según el reporte oficial de Meteorología, se espera que estas condiciones de inestabilidad persistan y se intensifiquen durante la tarde de hoy, con una alta probabilidad de fenómenos de tiempo severo en zonas específicas.

​El sistema de tormentas, impulsado por un ambiente caluroso y cargado de humedad, mantiene bajo vigilancia tanto a la región Oriental como a la Occidental.

​La alerta rige principalmente para las siguientes áreas:

  • Región Oriental: norte y este.
  • ​Región Occidental (Chaco): gran parte de su extensión.

​Departamentos afectados

  1. ​Concepción.
  2. ​San Pedro.
  3. ​Caaguazú.
  4. Alto Paraná.
  5. Amambay.
  6. Canindeyú.
  7. Presidente Hayes.
  8. Alto Paraguay.
  9. Boquerón.

Las autoridades meteorológicas instan a la población de estas zonas a tomar precauciones ante la posible ocurrencia de:

  • Lluvias intensas: con acumulados significativos en cortos periodos.
  • Tormentas eléctricas: de moderadas a fuertes.
  • Ráfagas de vientos: Superiores a la intensidad habitual, con potencial de daños.
  • Granizos: no se descarta la caída puntual en las áreas de mayor desarrollo convectivo.

Recomendaciones

  • Evitar transitar por zonas inundables.
  • Alejarse de estructuras que puedan colapsar ante vientos fuertes.
  • Desconectar aparatos eléctricos durante las descargas atmosféricas.