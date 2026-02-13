Nueve departamentos están en zona de tormentas para esta tarde

Según el reporte oficial de Meteorología, se espera que estas condiciones de inestabilidad persistan y se intensifiquen durante la tarde de hoy, con una alta probabilidad de fenómenos de tiempo severo en zonas específicas.
El sistema de tormentas, impulsado por un ambiente caluroso y cargado de humedad, mantiene bajo vigilancia tanto a la región Oriental como a la Occidental.
La alerta rige principalmente para las siguientes áreas:
- Región Oriental: norte y este.
- Región Occidental (Chaco): gran parte de su extensión.
Departamentos afectados
- Concepción.
- San Pedro.
- Caaguazú.
- Alto Paraná.
- Amambay.
- Canindeyú.
- Presidente Hayes.
- Alto Paraguay.
- Boquerón.
Las autoridades meteorológicas instan a la población de estas zonas a tomar precauciones ante la posible ocurrencia de:
- Lluvias intensas: con acumulados significativos en cortos periodos.
- Tormentas eléctricas: de moderadas a fuertes.
- Ráfagas de vientos: Superiores a la intensidad habitual, con potencial de daños.
- Granizos: no se descarta la caída puntual en las áreas de mayor desarrollo convectivo.
Recomendaciones
- Evitar transitar por zonas inundables.
- Alejarse de estructuras que puedan colapsar ante vientos fuertes.
- Desconectar aparatos eléctricos durante las descargas atmosféricas.