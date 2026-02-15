Clima
15 de febrero de 2026 - 07:14

Anuncian jornada calurosa e inestable para este domingo

Gif de nubosidad y lluvias en Asunción.
La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) reporta que la jornada de este domingo presentará un ambiente inestable, por lo que la probabilidad de lluvias es alta. Asimismo, las altas temperaturas continuarán hoy y también los próximos días.

Este domingo 15 de febrero será cálido a caluroso en todo el territorio nacional, según reporta la pronosticadora de turno, Ana Pereira.

Las temperaturas máximas previstas están entre 33 °C y 36 °C y los vientos soplarán del sector norte durante las primeras horas, aunque luego se tornarán variables.

Asimismo, para los próximos días persistirán condiciones similares con temperaturas máximas entre 35 °C y 38 °C para mañana y entre 37 °C y 40 °C para el martes.

¿Domingo lluvioso?

Finalmente, en lo que refiere a las precipitaciones, tanto para hoy como para los próximos días se mantendrá un ambiente inestable, por lo que la probabilidad de lluvias continuará siendo alta y afectaría de manera puntual a distintas zonas del territorio nacional.

