Escuela Brasil: vuelven a reparar aula que no resistió la primera lluvia

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a cargo de Luis Ramírez, adjudicó G. 250 millones a una empresa privada para reparar la sala del primer grado de la Escuela Básica N° 3 República del Brasil, por una filtración de agua que dejaba inundado todo el salón con cada lluvia.

La obra fue entregada hace apenas un mes y este viernes, no soportó su primera lluvia. La sala quedó bajo agua y las profesoras lamentaron la situación, teniendo en cuenta que en 9 días comienzan las clases, el lunes 23 de febrero.

El cielorraso del techo de la pequeña sala de clases también está en mal estado, pero la obra no incluye su refacción, según indicaron en la institución.

Obreros de la empresa adjudicada se presentaron esta mañana a la escuela para realizar los trabajos requeridos, recién luego de las publicaciones y la denuncia del plantel docente. Se trata de la firma Holding Soluciones Integrales, cuyo CEO es Arturo Silvera.

Situación de la escuela

En la escuela lamentaron que el MEC realizó apenas un “lavado de cara” en el local, porque no repararon la fachada, ni la vereda o las paredes, que siguen con fisuras y baches.

Según indicaron las profesoras, esta labor se habría realizado apenas con pintura de agua. Luego de un mes, ya se está deteriorando lo pintado.