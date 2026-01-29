Nacionales
Constantes lluvias no fueron suficientes para el aumento del nivel de los ríos

Río Paraguay, en Villa Oliva, portal norte del Ñeembucú.
Varias zonas del país sufren las consecuencias de las constantes e intensas lluvias que se registraron esta semana, sin embargo, eso no es suficiente para el aumento del nivel de los ríos, según el reporte diario en la página web de Hidrología.

Los indicadores del nivel de los ríos en nuestro país siguen con números en negativo, lo que significa que el agua sigue bajando. Esto, a pesar de las intensas lluvias que se registraron en los últimos días.

Río Paraguay

Asunción registra 0,52 metros con una variación de -7 centímetros en el registro diario correspondiente a este jueves.

En Alberdi la medición da 2,11 metros, con una variación de -12 centímetros, mientras que en Humaitá el río mide 1,98 metros y la variación diaria es de -11 centímetros.

Río Paraná

En el río Paraná los registros son diferentes, ya que en algunas zonas se da un importante aumento en el registro diario.

Ciudad del Este registra 10,10 metros, con una variación de +142 centímetros. En Panchito López el río mide 2,00 metros y la variación diaria indica -55 centímetros.

Río Tebicuary y río Negro

El Tebicuary registra 0,32 metros con una variación diaria de +32 centímetros y el río Negro mide 3,8 metros con la variación diaria de +2 centímetros.