¡Atención! 11 departamentos están en área de tormenta para las próximas horas

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó a las 15:04 que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura no se descarta la ocurrencia de fenómeno de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de este miércoles.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. Todo estos fenómenos de rápido desarrollo y corta duración.

Las zonas de cobertura son centro, este y norte de la región Oriental, noreste de la Occidental.

Los Departamentos afectados el norte y sureste de San Pedro, sur de Cordillera, Guairá, Caaguazú, oeste de Caazapá, Itapúa, sur de Misiones, sureste y noreste de Paraguarí, Alto Paraná, norte de Amambay, Canindeyú.

