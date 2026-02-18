Río Paraguay: sube en el norte y baja con fuerza en el sur del país

La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) presentó este miércoles su informe actualizado sobre el estado de los cauces hídricos, revelando un escenario de contrastes para el río Paraguay.

La tendencia actual del río Paraguay muestra una leve mejoría en el sector norte, donde el nivel aumentó de manera sostenida en varias estaciones clave.

El mayor incremento se observó en Cáceres, Brasil, con una subida de tres centímetros, seguido por un aumento generalizado de dos centímetros en localidades como Ladário, Bahía Negra, Fuerte Olimpo y Vallemí.

Fuerte descenso en el centro y sur

Sin embargo, la situación en el centro y sur del país es radicalmente opuesta. El descenso más pronunciado de toda la cuenca se registró en la estación de Humaitá, donde el nivel del agua cayó 17 centímetros en un solo día, situándose en 1,60 metros.

Esta tendencia a la baja también se refleja en Pilar, con una disminución de siete centímetros, y en Concepción, que bajó cinco centímetros.

Por su parte, Asunción presenta un panorama crítico al mantenerse estacionada en apenas 0,34 metros, una cifra que mantiene en alerta al sector logístico y naviero.

Situación en los ríos Paraná e Yguazú

En lo que respecta a la cuenca del Paraná y el río Yguazú, los datos actuales reflejan una estabilidad con tendencia a la baja en puntos fronterizos.

El río Yguazú registró hoy un nivel de 8,40 metros tras un descenso de 10 centímetros, mientras que en la zona de Paso de la Patria se reportó una caída significativa de 26 centímetros, dejando el nivel en 1,69 metros.

En el territorio paraguayo, el Paraná muestra cifras mixtas pero mayoritariamente estables. Encarnación se mantiene en 10,13 metros con un leve descenso de tres centímetros, mientras que en Ayolas se dio un repunte notable de 55 centímetros.

En otras estaciones clave como Panchito López e Itá Corá, el río permanece estacionado en 2,15 y 2,50 metros respectivamente.