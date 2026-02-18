Meteorología: calor intenso con temperaturas encima de 40 grados hoy en Asunción

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada muy calurosa y húmeda con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

Asunción no registraría lluvias o tormentas hoy, aunque sí podrían producirse precipitaciones dispersas mañana jueves y tormentas eléctricas desde el viernes y de manera continua durante el fin de semana.

El sur y este del país sí registrarían chaparrones hoy y durante los próximos días.

Calor intenso hoy y mañana

El calor se mantiene muy intenso en todo el país y la capital registraría hoy una temperatura máxima de 41 grados centígrados y una mínima de 27 grados. Además, se esperan máximas de 38 grados en Ciudad del Este, 39 en Encarnación y hasta 41 en el Chaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¡Qué calor! Emiten alerta por altas temperaturas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los índices serían similares mañana y comenzarían a bajar desde el viernes, con una máxima de 36 grados en Asunción ese día y el sábado. El domingo registraría un descenso aún más pronunciado, con una máxima de 30 grados en la capital.