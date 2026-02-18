Clima
18 de febrero de 2026 - 05:28

Meteorología: calor intenso con temperaturas encima de 40 grados hoy en Asunción

Clima pronóstico verano calor cielo temperatura nublado nubes atardecer Costanera Norte Asuncion
Marta Escurra

La capital registraría hoy temperaturas por encima de los 40 grados centígrados mientras una ola de calor continúa golpeando a todo el país. Las temperaturas recién comenzarían a bajar levemente durante el fin de semana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada muy calurosa y húmeda con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

Asunción no registraría lluvias o tormentas hoy, aunque sí podrían producirse precipitaciones dispersas mañana jueves y tormentas eléctricas desde el viernes y de manera continua durante el fin de semana.

El sur y este del país sí registrarían chaparrones hoy y durante los próximos días.

Calor intenso hoy y mañana

El calor se mantiene muy intenso en todo el país y la capital registraría hoy una temperatura máxima de 41 grados centígrados y una mínima de 27 grados. Además, se esperan máximas de 38 grados en Ciudad del Este, 39 en Encarnación y hasta 41 en el Chaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¡Qué calor! Emiten alerta por altas temperaturas

Los índices serían similares mañana y comenzarían a bajar desde el viernes, con una máxima de 36 grados en Asunción ese día y el sábado. El domingo registraría un descenso aún más pronunciado, con una máxima de 30 grados en la capital.