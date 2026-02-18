Las temperaturas más extremas registradas ayer y dónde

Ayer se registraron temperaturas extremas a nivel país, con sensaciones térmicas aún más elevada. Desde Meteorología, confirmaron que el territorio chaqueño fue nuevamente el más afectado por la ola de calor, seguido por la ciudad capital.

Las temperaturas más altas fueron registradas en las siguientes zonas:

Presidente Hayes 42.3 °C Boquerón 41.1 °C Asunción: 41.1 °C Caazapá: 41 °C Paraguarí: 41 °C Ñeembucú: 40.6 °C Cordillera: 40.4 °C Caaguazú 40.2 °C Alto Paraguay, Central y San Pedro: 40.1 °C Itapúa: 39.6 °C

Lluvias significativas recién para el fin de semana

El boletín especial por la persistencia de temperaturas altas, emitido el pasado 16 de febrero, pronositcaba las temperaturas más calurosas para mañana jueves. Según las previsiones, va a estar nuevamente igual o mayor a los 41 °C.

El cambio más significativo de temperatura podría llegar recién hacia el fin de semana. Entre sábado y domingo se prevén lluvias más generalizadas, que contribuirían a aplacar el calor extremo.

Para el fin de semana se espera una leve disminución, con máximas que no superarían los 35 °C.