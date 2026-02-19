Clima
19 de febrero de 2026 - 19:09

Elevan a 11 los departamentos en área de tormentas para esta tarde

Cielo nublado sobre el centro de Asunción.
Meteorología anuncia llevias con tormentas eléctricas para esta tardecita y noche. Fernando Romero

La Dirección de Meteorología informa que núcleos de tormentas continúan desarrolándose sobre la región Oriental, por lo que se esperan fenómenos de tiempo severo para el final de la tarde de este jueves.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología informá que núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de este jueves.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

La zona de cobertura es la Región Oriental.

Lea más: Tormentas con fuertes ventarrones causan estragos en Encarnación

Los departamentos afectados son el norte de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú y norte de Amambay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy