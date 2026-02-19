Elevan a 11 los departamentos en área de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología informá que núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de este jueves.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

La zona de cobertura es la Región Oriental.

Lea más: Tormentas con fuertes ventarrones causan estragos en Encarnación

Los departamentos afectados son el norte de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú y norte de Amambay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy