Meteorología: sigue el calor intenso en Paraguay, pero regresan las lluvias

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados y vientos variables, con chaparrones en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, sur y este.

Las tormentas se extenderían a la mayor parte del resto del país, incluyendo a la capital, mañana viernes y continuarían al menos hasta el sábado.

El calor intenso que ha golpeado a Paraguay durante la semana continúa presente hoy, con temperaturas máximas que alcanzarían 41 grados centígrados en Asunción, 37 en Ciudad del Este, 39 en Encarnación y hasta 41 en el Chaco.

Sin embargo, en los próximos días se registraría un notable descenso de la temperatura, con una máxima de 36 grados mañana en Asunción y 34 grados el sábado.