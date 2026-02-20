Clima
20 de febrero de 2026 - 19:56

Conocé los departamentos en zona de tormentas para esta noche

Gif lluvia en la ruta.
Imagen ilustrativa: lluvia en la ruta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó un aviso por lluvias y tormentas que se registrarían esta noche. ¿Qué fenómenos se esperan? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos es lo que anuncia la DMH para este viernes.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas continúan su desarrollo sobre el país, por lo que es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual esta noche.

La zona de cobertura corresponde al norte de la región Occidental.

Celdas de tormenta sobre el territorio nacional.
Celdas de tormenta sobre el territorio nacional.

Departamentos afectados

Según el reporte, los departamentos afectados son Alto Paraguay y la zona norte y este de Boquerón.

