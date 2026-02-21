Meteorología: tres departamentos de Paraguay en alerta por tormentas

Poco antes de las 20:00 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” que podrían registrarse en algunas zonas del Chaco durante la noche.

“Celdas de tormentas continúan su desarrollo sobre la zona de cobertura, por lo que aumenta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual”, indica el anuncio.

Se esperan lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en los tres departamentos de la Región Occidental: Boquerón, el norte y oeste de Presidente Hayes y el norte y sur de Alto Paraguay.

El pronóstico extendido indica que las precipitaciones y tormentas podrían extenderse a la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción, mañana domingo y al menos hasta el lunes.