¿Cómo estará el clima el fin de semana? Esto dice la Dirección de Meteorología

Tras una semana de sofocante calor y temperaturas que rompieron récords en algunas zonas del país según datos de la Dirección Nacional de Meteorología (DMH),empieza un fin de semana que estará marcado especialmente por el fútbol y la agenda política, al menos en la capital.

Las lluvias caídas en las últimas horas contribuyeron a que la temperatura descienda a mínimas que este sábado oscilaron entre 20 y 24°C; aunque la previsión es que poco a poco vuelva a subir hasta alcanzar valores cercanos a los 36°C.

¿Lloverá el fin de semana?

En cuanto a las precipitaciones, para este sábado Meteorología anticipa la ocurrencia de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, principalmente sobre el centro y norte de la región Oriental, así como en el Chaco. En el resto del territorio, las lluvias se presentarían de manera más aislada en forma de chaparrones, con baja probabilidad hacia el sur del país.

Ya el domingo se prevé que las precipitaciones se presenten de manera más extendida, en forma de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Los eventos más significativos podrían concentrarse nuevamente sobre el Chaco y el norte de la región Oriental.

Las temperaturas mínimas estarían entre 21 y 25 °C, y las máximas entre 30 y 34 °C, señala la Dirección de Meteorología.