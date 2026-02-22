Alerta meteorológica: tormentas y granizo amenazan el centro y norte del país

Se espera que las condiciones de tiempo severo se intensifiquen durante el resto de la tarde y las primeras horas de la noche de este domingo, según anuncia Meteorología.
El reporte técnico advierte sobre un sistema de celdas de tormentas con potencial para generar:
- Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes.
- Ráfagas de vientos que podrían alcanzar intensidades de moderadas a fuertes.
- Caída de granizos de forma ocasional y puntual.
La zona de cobertura principal abarca el centro y norte del Chaco, así como el centro y este de la Región Oriental.
Departamentos que deben extremar precauciones son:
- San Pedro.
- Caaguazú.
- Alto Paraná.
- Canindeyú.
- Alto Paraguay.
- Boquerón.