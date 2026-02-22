Clima
22 de febrero de 2026 - 19:33

Alerta meteorológica: tormentas y granizo amenazan el centro y norte del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó su alerta por lluvias y tormentas eléctricas.
La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un aviso especial este domingo ante la persistencia de núcleos de tormentas que afectan diversos puntos del territorio nacional.

Por ABC Color

Se espera que las condiciones de tiempo severo se intensifiquen durante el resto de la tarde y las primeras horas de la noche de este domingo, según anuncia Meteorología.

El reporte técnico advierte sobre un sistema de celdas de tormentas con potencial para generar:

  • Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes.
  • Ráfagas de vientos que podrían alcanzar intensidades de moderadas a fuertes.
  • Caída de granizos de forma ocasional y puntual.

La zona de cobertura principal abarca el centro y norte del Chaco, así como el centro y este de la Región Oriental.

Departamentos que deben extremar precauciones son:

  1. San Pedro.
  2. Caaguazú.
  3. Alto Paraná.
  4. Canindeyú.
  5. Alto Paraguay.
  6. Boquerón.