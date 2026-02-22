Alerta meteorológica: tormentas y granizo amenazan el centro y norte del país

Se espera que las condiciones de tiempo severo se intensifiquen durante el resto de la tarde y las primeras horas de la noche de este domingo, según anuncia Meteorología.

El reporte técnico advierte sobre un sistema de celdas de tormentas con potencial para generar:

Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes.

Ráfagas de vientos que podrían alcanzar intensidades de moderadas a fuertes.

Caída de granizos de forma ocasional y puntual.

La zona de cobertura principal abarca el centro y norte del Chaco, así como el centro y este de la Región Oriental.

Departamentos que deben extremar precauciones son: