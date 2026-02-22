Domingo caluroso despide la semana para dar paso a altas probabilidades de lluvia

El amanecer de hoy, domingo 22, se presenta cálido, con temperaturas variando entre 20 a 25°C, según el informa de la Dirección de Meteorología.

Se espera que, durante la tarde, el ambiente se presente caluroso, con valores de temperaturas máximas que variarían entre 32 a 36°C.

La presente jornada se destacaría por un cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas generalizadas, principalmente sobre la región Occidental y el norte de la Oriental.

Además, no se descartan fenómenos de tiempo significativo de forma puntual.

Humedad e inestabilidad

Debido al elevado contenido de humedad e inestabilidad que se presentaría sobre el territorio nacional, la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas generalizadas se mantendría sobre nuestro país al menos hasta el miércoles.

De igual manera, el ambiente se presentaría caluroso y húmedo sobre ambas regiones del país, con sensaciones térmicas elevadas.

Además, emitieron un aviso meteorológico que anuncia lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Esto se debe a que las celdas de tormentas continúan su desarrollo sobre la zona de cobertura, por lo que aumenta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las primeras horas de la mañana de hoy.

La zona de cobertura es el centro y oeste de la Región Occidental. Los departamentos afectados son el Noroeste de Presidente Hayes, Suroeste de Alto Paraguay, Boquerón.

Tiempo en Asunción

La temperatura en Asunción es de 24,4 ºC y el cielo se encuentra nublado, la humedad está en el 82%, sin vientos variables.

Para la mañana se esperan temperaturas de entre 24° y 33°, un día cálido a caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas.

Para la tarde se aguardan temperaturas de entre 33° y 34 °C, tiempo caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Ya para la noche la temperatura osciliaría entre 31° y 27° C, tiempo caluroso a cálido y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas.