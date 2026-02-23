Alerta por tormentas se mantiene en ocho departamentos del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología actualizó su aviso este lunes a las 19:17 y redujo a ocho los departamentos bajo alerta por tormentas.

El último boletín meteorológico señala que continúan desarrollándose celdas de tormenta sobre el centro de la región Oriental y el sureste de la región Occidental, zonas que permanecen bajo vigilancia.

Según el informe, podrían registrarse lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.

Lea más: Meteorología renueva aviso por tiempo severo: Asunción y 12 departamentos afectados

Departamentos afectados

De acuerdo con el reporte oficial, las áreas bajo alerta son: