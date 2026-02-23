Clima
Alerta por tormentas se mantiene en ocho departamentos del país

Lluvia en Asunción.
Meteorología mantiene alerta por tormentas en 8 departamentos.Fernando Romero, ABC Color

Ocho departamentos continúan bajo alerta por tormentas este lunes, ante la persistencia de lluvias intensas, ráfagas de viento fuertes y la posibilidad de granizos en varias zonas del país.

La Dirección de Meteorología e Hidrología actualizó su aviso este lunes a las 19:17 y redujo a ocho los departamentos bajo alerta por tormentas.

El último boletín meteorológico señala que continúan desarrollándose celdas de tormenta sobre el centro de la región Oriental y el sureste de la región Occidental, zonas que permanecen bajo vigilancia.

Según el informe, podrían registrarse lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.

Departamentos afectados

De acuerdo con el reporte oficial, las áreas bajo alerta son:

  • Suroeste de San Pedro
  • Centro y norte de Cordillera
  • Guairá
  • Sur y oeste de Caaguazú
  • Caazapá
  • Oeste y sur de Itapúa
  • Sur y este de Misiones
  • Sureste de Presidente Hayes