Meteorología renueva aviso por tiempo severo: Asunción y 12 departamentos afectados

Para este lunes se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según reporta la DMH.

También detallan que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona afectada corresponde a ambas regiones del país: Oriental y Occidental.

<b>Departamentos afectados</b>

El reporte menciona a la capital, Asunción, como una de las ciudades afectadas por estos fenómenos que también se presentarían en estos 12 departamentos:

Norte de Concepción Cordillera Guairá Caaguazú Caazapá Itapúa Misiones Central Ñeembucú Centro y oeste de Canindeyú Presidente Hayes Centro y norte de Boquerón

Lea más: Meteorología: arranque de la semana trae lluvias y tormentas a Paraguay