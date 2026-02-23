Clima
23 de febrero de 2026 - 16:45

Meteorología renueva aviso por tiempo severo: Asunción y 12 departamentos afectados

Gif de lluvia y viento en Asunción.
Gif de lluvia y viento en Asunción.Fernando Romero, ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) volvió a actualizar su aviso sobre fenómenos de tiempo severo que se registrarían este lunes. Conforme al último reporte, Asunción y 12 departamentos están afectados.

Por ABC Color

Para este lunes se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según reporta la DMH.

También detallan que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona afectada corresponde a ambas regiones del país: Oriental y Occidental.

Cielo nublado en el centro de Asunción.
Cielo nublado en el centro de Asunción.

<b>Departamentos afectados</b>

El reporte menciona a la capital, Asunción, como una de las ciudades afectadas por estos fenómenos que también se presentarían en estos 12 departamentos:

  1. Norte de Concepción
  2. Cordillera
  3. Guairá
  4. Caaguazú
  5. Caazapá
  6. Itapúa
  7. Misiones
  8. Central
  9. Ñeembucú
  10. Centro y oeste de Canindeyú
  11. Presidente Hayes
  12. Centro y norte de Boquerón

Lea más: Meteorología: arranque de la semana trae lluvias y tormentas a Paraguay