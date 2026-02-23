Meteorología anuncia lluvias y tormentas en 11 departamentos: ¿cuáles?

Según la DMH, para hoy se pronostican lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.
Al respecto mencionan que celdas de tormentas continúan en desarrollo y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.
La zona de cobertura se expande a lo largo de la región Oriental del territorio nacional.
Once departamentos afectados
Las mencionadas condiciones de tiempo se esperan en estos 11 departamentos:
- Norte de Concepción
- Sureste de San Pedro
- Centro y este de Guairá
- Centro y este de Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Misiones
- Centro y sur de Paraguarí
- Sur de Central
- Ñeembucú
- Este de Canindeyú
