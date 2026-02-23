Clima
23 de febrero de 2026 - 15:18

Meteorología anuncia lluvias y tormentas en 11 departamentos: ¿cuáles?

Imagen ilustrativa: calles inundadas en Concepción.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso por lluvias, tormentas y otros fenómenos que se registrarían este lunes en varios puntos del país. ¿Cuáles son los departamentos afectados? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Según la DMH, para hoy se pronostican lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.

Al respecto mencionan que celdas de tormentas continúan en desarrollo y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona de cobertura se expande a lo largo de la región Oriental del territorio nacional.

Once departamentos afectados

Las mencionadas condiciones de tiempo se esperan en estos 11 departamentos:

  1. Norte de Concepción
  2. Sureste de San Pedro
  3. Centro y este de Guairá
  4. Centro y este de Caaguazú
  5. Caazapá
  6. Itapúa
  7. Misiones
  8. Centro y sur de Paraguarí
  9. Sur de Central
  10. Ñeembucú
  11. Este de Canindeyú

