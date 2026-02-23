Meteorología anuncia lluvias y tormentas en 11 departamentos: ¿cuáles?

Según la DMH, para hoy se pronostican lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la ocasional caída de granizos.

Al respecto mencionan que celdas de tormentas continúan en desarrollo y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona de cobertura se expande a lo largo de la región Oriental del territorio nacional.

Once departamentos afectados

Las mencionadas condiciones de tiempo se esperan en estos 11 departamentos:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Norte de Concepción Sureste de San Pedro Centro y este de Guairá Centro y este de Caaguazú Caazapá Itapúa Misiones Centro y sur de Paraguarí Sur de Central Ñeembucú Este de Canindeyú

Lea más: Meteorología: arranque de la semana trae lluvias y tormentas a Paraguay