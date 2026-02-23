Solo dos departamentos continúan bajo alerta por tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió a las 00:02 de este lunes su último aviso especial, en el que señala que únicamente dos departamentos del este del país permanecen bajo alerta ante la probabilidad de tormentas eléctricas fuertes, ráfagas de viento y caída ocasional de granizos.

De acuerdo con el boletín oficial, núcleos de tormentas continúan activos sobre la zona de cobertura, con alta probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la madrugada de este lunes 23.

Departamentos afectados

La zona de cobertura se limita al este de la Región Oriental. Los departamentos que permanecen bajo alerta son:

Este de Alto Paraná

Este de Canindeyú

En el resto del territorio nacional no se registran, por el momento, advertencias vigentes.

