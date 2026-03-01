Clima
01 de marzo de 2026 - 15:26

Meteorología advierte lluvias y tormentas en siete departamentos esta tarde

tormenta lluvia nublado Paraguay
La Dirección de Meteorología (DMH) emitió un aviso especial ante el rápido desarrollo de núcleos de tormentas.Marta Escurra

La Dirección de Meteorología (DMH) emitió un aviso especial ante el rápido desarrollo de núcleos de tormentas. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo durante esta tarde en varias zonas del país.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (dmh) lanzó una alerta, a las 13:51 de este domingo, que pone en aviso a varias zonas del país. Según informaron, se están formando “celdas de tormenta” de manera muy rápida, lo que aumenta el riesgo de lluvias y tormentas eléctricas en puntos específicos.

El informe detalla que también hay altas probabilidades de tormentas eléctricas, ráfagas de vientos y, en algunos lugares, la caída de granizos.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

El mapa de riesgo se concentra principalmente en el este y centro de la región Oriental.

Los departamentos y zonas que deben tomar precauciones son el sureste de San Pedro, centro y este de Caaguazú, extremo este de Caazapá, extremo este de Itapuá, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.

La meteoróloga de turno, Ana Pereira, explicó que mientras en el centro y sur los vientos soplarán desde el sureste, en el resto del país estarán variables.

Para mañana lunes y el martes, se espera que el termómetro empiece a subir y se esperan mínimas de entre 20 y 25 °C, pero las máximas podrían trepar fácilmente hasta los 39 °C.