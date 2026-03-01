Meteorología: lluvias y tormentas al comenzar la semana en Paraguay

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados y vientos del sureste.

Se esperan lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en el norte y este del país durante la jornada de hoy, aunque el resto del país no registraría precipitaciones.

Las condiciones del tiempo se mantendrían similares mañana lunes, pero el martes las lluvias se extenderían a gran parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Se mantiene el calor

El ambiente se mantiene caluroso y las temperaturas máximas anunciadas para este domingo son de 38 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este, 35 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.