A un mes del cambio en la dirección del IPS, ¿se percibe alguna mejora? Esto dicen los asegurados

El pasado 22 de abril, Santiago Peña designó como nuevo director del Instituto de Previsión Social (IPS) al doctor Isaías Fretes, quien desde entonces afronta un enorme desafío en un contexto por demás desfavorable. Mientras se multiplican los indicios de malos manejos administrativos en la gestión que lo precedió, los asegurados repiten la misma queja: no hay medicamentos.

Visitas periódicas a las distintas clínicas y hospitales de la previsional daban cuenta de un importante déficit en las farmacias, de donde los pacientes se retiraban resignados a comprar los fármacos que por derecho les correspondía recibir por sus aportes mensuales.

Este jueves, faltando un día para que se cumpla un mes de la llegada de Fretes a la dirección, un equipo de ABC estuvo recorriendo el Centro de Atención Ambulatoria, ubicado en el predio del Hospital Central del IPS, para saber si los asegurados están percibiendo algún tipo de mejoras, especialmente a la hora de retirar sus remedios.

Las respuestas varían de acuerdo al tipo de dolencia que aqueja a los pacientes y, a veces, hasta parece una cuestión de suerte, ya que hay asegurados que dicen encontrar siempre los medicamentos que les recetan, pero en el mismo lugar hay otros que no pueden decir lo mismo.

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Una de las personas que accedieron a dar su testimonio contó que, de los varios fármacos que debía retirar, le faltó uno, aunque no supo precisar cuánto costaría si debía comprarlo en una farmacia particular.

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Otra asegurada, que por protocolo debe retirar una serie de remedios mes a mes, contó que este jueves no había ninguno. Entre ellos citó: calcio, losartán y atorvastatina.

“Me dijeron que puede ser la próxima semana o dentro de un mes”, dijo la mujer al retirarse de la farmacia con las manos vacías. Sobre sus expectativas respecto a la gestión de Fretes señaló que hay esperanzas, pero comprende que “es muy nuevo aún y seguro tiene muchas cosas que cambiar”.

Un adulto mayor que aguardaba a su hija que estaba haciendo fila en la farmacia aprovechó la ocasión para exigir un cambio real en la administración de la previsional y señaló que años atrás no existía este tipo de problemas en la atención de los asegurados.

“Primero, que salgan todos esos sinvergüenzas que estaban comiendo el fondo para pagar los medicamentos. Se comieron todo y todos esos tienen que volar de ahí, porque el IPS no puede estar con esa clase de personas. No puede andar así el IPS; antes funcionaba cien por ciento, 15 años atrás se le atendía a todos los que se le tenía que atender y en condiciones”, expresó.

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IPS busca agilizar compra de insumos

En un paso estratégico hacia la digitalización y la eficiencia administrativa, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó esta semana una medida clave para reestructurar sus mecanismos de adquisición de insumos.

La máxima autoridad de la previsional dio luz verde a la Gerencia de Abastecimiento y Logística a través de la Dirección Operativa de Contrataciones para realizar las gestiones y que se comience a operar activamente dentro del canal de compras electrónicas del Estado.

La resolución autoriza de forma expresa, que se podrán realizar todas las gestiones pertinentes para solicitar cotizaciones y concretar la adquisición de insumos para el IPS utilizando la plataforma de tienda virtual. Este sistema se encuentra plenamente habilitado en el portal oficial de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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