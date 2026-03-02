Meteorología: comienza la semana con lluvias y tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa con cielos mayormente nublados y vientos del noreste.

Hoy solo se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en el norte y este del país. Sin embargo, mañana martes y el miércoles las precipitaciones se extenderían a la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

El ambiente se mantiene muy caluroso y las temperaturas máximas previstas para hoy son de 38 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este, 36 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.