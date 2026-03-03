Asunción y 10 departamentos, bajo alerta por tormentas

Se espera que durante la tarde de este martes se registren fenómenos de tiempo severo de manera puntual. La principal característica de este sistema es su rápido desarrollo y corta duración, lo que exige una reacción inmediata por parte de la ciudadanía ante el cambio repentino de las condiciones climáticas.
El boletín meteorológico detalla que el sistema de tormentas traerá consigo lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos que podrían alcanzar magnitudes de moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos en zonas muy localizadas.
Departamentos afectados, además de Asunción
- Concepción
- Cordillera
- Guairá
- Caazapá
- Itapúa
- Misiones
- Paraguarí
- Central
- Ñeembucú
- Pdte. Hayes
Conducción con baja visibilidad
- Encender las luces: usar siempre las luces bajas (luz de cruce), incluso de día. Evitar las luces altas, ya que el reflejo en la lluvia puede deslumbrarte.
- Aumentar la distancia: se debe duplicar el espacio con el vehículo de adelante. El asfalto mojado reduce la adherencia y alarga la distancia de frenado.
- Reducir la velocidad: no esperes a que la lluvia sea extrema; bajar la velocidad ante las primeras gotas para evitar el aquaplaning (pérdida de contacto entre el neumático y el asfalto).
- Evitar maniobras bruscas: frenar con suavidad y evitar volantazos, especialmente si hay ráfagas de viento fuertes.