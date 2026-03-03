Asunción y 10 departamentos, bajo alerta por tormentas

Se espera que durante la tarde de este martes se registren fenómenos de tiempo severo de manera puntual. La principal característica de este sistema es su rápido desarrollo y corta duración, lo que exige una reacción inmediata por parte de la ciudadanía ante el cambio repentino de las condiciones climáticas.

El boletín meteorológico detalla que el sistema de tormentas traerá consigo lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos que podrían alcanzar magnitudes de moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos en zonas muy localizadas.

Departamentos afectados, además de Asunción

Concepción Cordillera Guairá Caazapá Itapúa Misiones Paraguarí Central Ñeembucú Pdte. Hayes

Conducción con baja visibilidad