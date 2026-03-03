Meteorología emite boletín especial por altas temperaturas: ¿qué se espera para esta semana?

El boletín especial emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advierte sobre la persistencia de altas temperaturas y condiciones que mantendrán un ambiente muy caluroso en el territorio nacional por lo menos hasta el jueves. El escenario previsto combina calor intenso con un incremento gradual de la humedad, lo que podría elevar la sensación térmica y favorecer la aparición de chaparrones y tormentas eléctricas.

Las tormentas previstas serían de variada intensidad y no se descarta que, de manera puntual, puedan presentarse fenómenos meteorológicos de importancia, en el marco de la inestabilidad asociada al aumento de humedad y el calor.

Bajo estas condiciones, el informe indica que existe la posibilidad de que se cumplan criterios de ola de calor especialmente en el oeste y centro del territorio nacional, con impactos puntuales en otras localidades. Teniendo en cuenta que el contenido de humedad irá aumentando progresivamente, la sensación térmica se incrementará ubicándose entre 2 y 5 °C por encima de la temperatura del aire.

Para la tarde de este martes se pronostica un ambiente muy caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte y luego variables, así como chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. La máxima estimada es de 37 °C.