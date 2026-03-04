Tormentas fuertes con granizo y ráfagas afectarían a estos cuatro departamentos

De acuerdo con el aviso de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), los núcleos de tormenta continúan activos sobre el área de cobertura.

La advertencia señala que las condiciones de inestabilidad podrían derivar en fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante el transcurso de la mañana.

Según la alerta, ante esta condición se mantiene elevada la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la casional caída de granizos.

Los meteorólogos no descartan que, en forma puntual, se registren fenómenos de mayor intensidad en cortos periodos de tiempo.

Zonas bajo alerta este miércoles

La zona de cobertura abarca el norte de la Región Occidental -o Chaco- y el suroeste de la Oriental.

En cuanto a los departamentos afectados, la alerta incluye:

Oeste de Misiones
Sur de Central
Norte y sureste de Ñeembucú
Norte de Alto Paraguay

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos y tomar precauciones, especialmente ante la posibilidad de ráfagas intensas y descargas eléctricas.