04 de marzo de 2026 - 09:14

Tormentas fuertes con granizo y ráfagas afectarían a estos cuatro departamentos

Gif de lluvia y viento en Asunción.
La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una alerta en la mañana de este miércoles 4 de marzo ante la persistencia de núcleos de tormentas.Fernando Romero, ABC Color

Meteorología emitió una alerta esta mañana ante la persistencia de núcleos de tormentas que podrían generar lluvias intensas, ráfagas de viento y caída ocasional de granizos en varios departamentos del país.

Por ABC Color

De acuerdo con el aviso de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), los núcleos de tormenta continúan activos sobre el área de cobertura.

La advertencia señala que las condiciones de inestabilidad podrían derivar en fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante el transcurso de la mañana.

Según la alerta, ante esta condición se mantiene elevada la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la casional caída de granizos.

Los meteorólogos no descartan que, en forma puntual, se registren fenómenos de mayor intensidad en cortos periodos de tiempo.

Zonas bajo alerta este miércoles

La zona de cobertura abarca el norte de la Región Occidental -o Chaco- y el suroeste de la Oriental.

En cuanto a los departamentos afectados, la alerta incluye:

  1. Oeste de Misiones
  2. Sur de Central
  3. Norte y sureste de Ñeembucú
  4. Norte de Alto Paraguay

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos y tomar precauciones, especialmente ante la posibilidad de ráfagas intensas y descargas eléctricas.