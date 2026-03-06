Actualizan alerta meteorológica: las zonas donde llegarán las lluvias esta tarde

Según Meteorología, los núcelos de tormentas comienzan a intensificarse sobre el sur y este de la Región Oriental. Por ese motivo, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.

Se registrarán lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y también es alta la probabilidad de caída de granizos.

Los departamentos en zona de tormentas son:

Este de Guairá

Centro y este de Caaguazú

Este de Caazapá

Oeste, centro y sur de Itapuá

Centro y sur de Misiones

Centro y norte de Alto Paraná

Centro y sur de Ñeembucú

Sur de Amambay

Canindeyú

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias?

Durante el periodo de esta tarde y la noche de la presente jornada, las lluvias con tormentas eléctricas continuarían afectando a nuestro territorio, principalmente sobre el centro, sur y este de la región Oriental y el oeste de la región Occidental.

Según señaló esta mañana el meteorólogo Juan Gamarra, es elevada la probabilidad que se registren ráfagas de vientos puntualmente intensas hacia el final del periodo de la tarde e inicio de la noche.

Debido al alto contenido de humedad e inestabilidad que persistiría sobre el territorio nacional, seguirá siendo alta la probabilidad de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas durante todo el fin de semana.