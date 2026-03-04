Más de 15 horas sin luz: continúan reclamos contra la ANDE

Tras el temporal registrado la tarde de ayer, varios usuarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) quedaron sin el suministro de energía. Horas después, se repuso el servicio en varios puntos; sin embargo, hay zonas que hasta esta mañana permanecen con los cortes.

Algunos usuarios informaron que están sin el suministro de energía eléctrica inclusive desde hace más de 15 horas, por lo que urgen a la ANDE una solución inmediata.

Los reclamos reportados corresponden a distintas ciudades del área metropolitana.

Lea más: Alertan que subsidio a electrointensivas costará US$ 80.000 millones

Zonas afectadas en Asunción y Central

En Villa Elisa, los cortes afectan al barrio 29 de Setiembre y la zona de Picada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Lambaré, los barrios Santa Rosa, Santa Lucía y Villa Virginia figuran entre los más afectados.

En San Lorenzo, los reportes provienen del barrio La Encarnación.

En Asunción, los reclamos se concentran en Barrio Obrero, Ykua Satí, Bella Vista, Virgen del Huerto, el microcentro, Mburucuja, San Jorge y Sajonia.

ANDE asegura que repuso el 95% del servicio

A través de un comunicado, la ANDE informó cerca de la medianoche que, a las 23:00 horas, ya repuso el 95% del servicio de energía eléctrica en el área metropolitana.

“El 100% de los 43 alimentadores que quedaron fuera de servicio tras el temporal de esta tarde ya fueron normalizados. Solo quedan pendientes algunas zonas, como el barrio Jara, barrio Virgen del Huerto y barrio Bella Vista, así como reclamos puntuales que serán atendidos en el transcurso de la noche; para el efecto, la ANDE ha reforzado sus cuadrillas”, indica el comunicado.

Lea más: Vaciamiento de ANDE e inminente tarifazo denunciarán ante la CGR

No obstante, la publicación de la estatal eléctrica se llenó de reclamos. Usuarios reportan que desde hace varias horas, inclusive desde la tarde de ayer, se encuentran sin el suministro de energía eléctrica.

“Buen día, de nuevo ANDE en Sajonia sin luz, de nuevo. Mínimo dos veces por día se va, por favor, se van a fundir todos los electrodomésticos”, publicó un usuario en X esta mañana.

Reconocen reclamos puntuales y prometen normalización total

El director interino de Distribución del Área Metropolitana, Gabriel Cuevas, reconoció que aún hay usuarios que no cuentan con energía eléctrica. Afirmó que esto se debe a situaciones puntuales, como cables sueltos y otros inconvenientes derivados del temporal.

Indicó que prevén normalizar al 100% el servicio eléctrico para esta mañana, con la duplicación de cuadrillas.

Precisó que durante el corte masivo registrado ayer, desde cerca de las 15:15, unos 16.000 usuarios quedaron sin el suministro de energía.

Los medios habilitados por la ANDE para la realización de reclamos puntuales son el WhatsApp (0962) 160-160, la página web institucional http://ande.gov.py, la aplicación móvil “ANDE” y el Call Center 160.