06 de marzo de 2026 - 18:35

Alerta de tormentas para ocho departamentos del país para esta tarde

Lluvia cielo nublado clima pronóstico temperatura tormenta. Imagen de referencia.

La Dirección de Meteorología emitió un aviso en el que anuncia tormentas que afectarán a ocho departamentos del territorio nacional para esta tarde. Te contamos cuáles son las zonas afectadas.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, segun el aviso de la Dirección de Meteorología publicado a las 18:15.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura.

Debido a esto, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.

¿Dónde va a llover?

Según el informe meteorológico, la zona de cobertura es el centro, sur y este de la región Oriental.

Los departamentos afectados por las tormentas son:

  • Guairá.
  • Caaguazú (centro y este).
  • Caazapá.
  • Itapúa.
  • Misiones.
  • Paraguarí (centro y sur).
  • Alto Paraná.
  • Ñeembucú.