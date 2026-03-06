Alerta de tormentas para ocho departamentos del país para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, segun el aviso de la Dirección de Meteorología publicado a las 18:15.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura.

Debido a esto, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.

¿Dónde va a llover?

Según el informe meteorológico, la zona de cobertura es el centro, sur y este de la región Oriental.

Los departamentos afectados por las tormentas son: