Itapúa: intenso temporal causa estragos

Un intenso temporal generó estragos y anegaciones de caminos en varios distritos de Itapúa en la tarde de este viernes 6 de marzo.

En menos de una hora se registraron ráfagas que superaron los 50 km/h, mientras que la precipitación acumulada alcanzó 63 mm, según datos de las Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Según el reporte de la Policía Nacional, la Comisaría 32ª de San Cosme y Damián registró daños importantes en el techo, tras el desprendimiento de parte de las chapas que componen la estructura.

Además, una vivienda propiedad de Richard Alfonso fue destechada esta tarde cerca de las 16:00, en el distrito de Carlos Antonio López. Reportes preliminares indican que en el distrito de Cambyretá, en el barrio Primero de Mayo, una decena de viviendas tuvieron afectaciones en techos de chapas.

En Encarnación se registró la inundación en gran parte del microcentro y en el Circuito Comercial. También se reportaron árboles caídos en el microcentro, así como ramas que generaron cortes de energía en algunos barrios.

Un automóvil fue dañado por la caída de un poste de tendido eléctrico sobre la calle Pedro Juan Caballero casi Carlos Antonio López.

El temporal azotó la región cerca de las 13:30, con su punto más álgido cerca de las 14:00. En gran parte de la capital departamental hubo caída de granizo.

Escuela destechada

Durante la tarde de este viernes, estudiantes de la Escuela Básica N° 287 Mitã Tenonderã de Encarnación fueron asistidos por bomberos voluntarios tras sufrir lesiones durante el temporal.

Mientras desarrollaban clases, el viento generó el desprendimiento del techo de cuatro aulas del pabellón del tercer ciclo de Educación Escolar Básica.

El reporte de los bomberos voluntarios indica que ocho escolares fueron asistidos; cuatro de ellos, tres niñas y un niño, fueron derivados al Hospital Regional de Encarnación. Tres fueron derivados al Hospital General de Itapúa, mientras que uno fue al Instituto de Previsión Social (IPS).

El director del Hospital Regional de Encarnación afirmó que todos se encuentran estables y confirmaron con estudios que no tenían lesiones de gravedad o internas. Todos sufrieron golpes, y uno de ellos, un corte en la cabeza.

Posteriormente, los docentes resguardaron a los estudiantes y solicitaron a los padres que los retiren de la institución educativa, y se suspendieron las clases.