Tormentas empiezan a desarrollarse en el Chaco

El aviso meteorológico emitido a las 12:40 indica que celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy.

Se anuncian lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, puntualmente para el norte de Alto Paraguay.

Se espera que este evento se extienda a más departamentos del país en el transcurso de la jornada.

Además, mañana continuarían las probabilidades de lluvias en algunos puntos del país en forma de chaparrones, que podrían estar acompañados de actividad eléctrica. Para el lunes, se prevé un escenario de lluvias más generalizadas.

