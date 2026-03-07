Clima
07 de marzo de 2026 - 13:30

Tormentas empiezan a desarrollarse en el Chaco

Se anuncian lluvias para esta tarde en varios puntos del país.
Celdas de tormentas se desarrollan sobre el norte de la región Occidental en esta tarde, según la alerta emitida recientemente. Según las previsiones, las lluvias se extenderían a varios puntos del país en el transcurso de las horas.

Por ABC Color

El aviso meteorológico emitido a las 12:40 indica que celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy.

Se anuncian lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, puntualmente para el norte de Alto Paraguay.

Aviso meteorológico emitido esta tarde.
Se espera que este evento se extienda a más departamentos del país en el transcurso de la jornada.

Además, mañana continuarían las probabilidades de lluvias en algunos puntos del país en forma de chaparrones, que podrían estar acompañados de actividad eléctrica. Para el lunes, se prevé un escenario de lluvias más generalizadas.

