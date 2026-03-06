Tormentas e ingreso de frente frío: esto explica el director de Meteorología

Una masa de condensación de aire se posiciona sobre nuestro país, además de un frente frío, según indican desde la Dirección de Meteorología.

Según Eduardo Mingo, director de la institución, el “frente frío” que se acerca es solo de nombre, ya que no se registrará un frío como tal, pero sí trae consigo fuertes vientos que ya afectó a departamentos como Itapúa, donde varias casas fueron destechadas.

También traería lluvias en casi toda la región Oriental, así como en el bajo Chaco, que está bajo influencia del mismo aire que puede generar las nubes de tormenta.

Estas tormentas, una vez finalizada su descarga, pasarán parcialmente, aunque para mañana se espera tener un intervalo de sol y nubes, lo que volvería a cargar la atmósfera en horas de la tarde y noche. “El lunes se siente un poquito más el impacto de las lluvias y del viento sur, por ello es que la temperatura marca un descenso un poco más marcado, más importante”, detalló Mingo.

Menos calor desde el lunes

Tras las tormentas y frente frío que ingresa el fin de semana a nuestro territorio, ya para el lunes se espera un día con menos calor, no así fresco.

Mingo indicó que por lo general, el mes de marzo tiene algunos valores bastante más bajos en cuanto a temperatura.

“Asunción, que en realidad es Luque y el sector del Silvio Pettirossi, Encarnación es otro punto y el aeropuerto Guaraní en Alto Paraná, eso es Minga Guazú, y ahí hacemos un histórico. En marzo, antes, en el siglo pasado, en 1966 había mínimas ya de 14, 15 grados nada más a esta altura de marzo” precisó.

Si bien ahora el mes sigue muy cálido, para abril, si es que estos frentes fríos siguen llegando muy próximos a nuestro territorio, podrían incidir en la temperatura y se registrarían días más frescos en los inicios del próximo mes.

Final del verano e inicio del otoño

Para el 21 de marzo se espera el final del verano y el inicio del otoño, además del equinoccio de otoño, un fenómeno astronómico en el que varía la posición de la tierra con respecto al sol.

Esto genera que la atmósfera a veces ya cambie de manera previa, que al reconocer la transición, puede empezar antes con los cambios de las condiciones climáticas.