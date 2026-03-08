Alerta de tormentas para ocho departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología informa que celdas de tormentas empiezan a desarrollarse e intensificarse sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de este domingo.

El fenómeno esperado es lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos

Las zonas de cobertura son norte y este de la región Oriental y noroeste de la Occidental.

Los departamentos afectados son norte de Concepción, sureste de San Pedro, norte y este de Caaguazú, noreste de Caazapá, norte y este de Alto Paraná, noreste y sureste de Amambay, sur de Canindeyú, noroeste de Alto Paraguay.