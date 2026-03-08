Clima
08 de marzo de 2026 - 13:25

Alerta de tormentas para ocho departamentos

Meteorología emitió alerta de lluvias y tormentas para 14 departamentos.
La Dirección de Meteorología indicó que existen altas probabilidades de tiempo severo de forma puntual para varios puntos del país. Se esperan tormentas eléctrica con posible caída de granizo.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología informa que celdas de tormentas empiezan a desarrollarse e intensificarse sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de este domingo.

El fenómeno esperado es lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos

Las zonas de cobertura son norte y este de la región Oriental y noroeste de la Occidental.

Los departamentos afectados son norte de Concepción, sureste de San Pedro, norte y este de Caaguazú, noreste de Caazapá, norte y este de Alto Paraná, noreste y sureste de Amambay, sur de Canindeyú, noroeste de Alto Paraguay.