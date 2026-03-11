Docentes y policías retirados cierran ruta en Misiones contra reforma de la Caja Fiscal

El Kilómetro 234 de la ruta PY01, específicamente a la altura del cruce a Santa María, en el departamento de Misiones, fue el punto donde se concentraron los docentes activos y jubilados, como también efectivos policiales retirados de los diferentes distritos, para manifestarse con cierre de ruta en contra de la reforma de la Caja Fiscal. Solicitaron al Senado no aprobar las modificaciones hechas durante la mesa técnica de trabajo.

En ese sentido, uno de los docentes, Carlos Amarilla, indicó que están con la medida de fuerza defendiendo derechos adquiridos tras varios años de lucha.

“Estamos en esta medida de fuerza, no porque no haya cosas qué hacer, sino porque durante el historial de luchas, todos los beneficios que hemos logrado, se han obtenido con medidas de fuerza, gracias a la unión de los docentes de todo el departamento de Misiones y eso estamos defendiendo hoy”, indicó el docente.

En otro momento, pidieron a los senadores que cumplan con la expectativa de no dejar pasar de forma directa el estudio de la Cámara de Diputados, que consideran arbitrario, irracional y que atenta contra el magisterio nacional”, indicó Amarilla.

El comisario principal retirado Aníbal Gutiérrez señaló que policías retirados de Misiones se suman a la manifestación docente contra la reforma de la Caja Fiscal. Indicó que la medida busca defender derechos adquiridos que, según afirmó, se verían afectados por los cambios propuestos.

Entre los puntos cuestionados mencionó la exclusión de la gratificación anual, la equiparación salarial, la cual quedaría congelada de los retirados respecto a los activos y la asistencia para familiares.

Gutiérrez pidió a los senadores analizar con responsabilidad el proyecto y considerar la situación de la Fuerza Pública y de los docentes, afirmando que solo buscan que se respeten los derechos establecidos por ley.