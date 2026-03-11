Clima
11 de marzo de 2026 - 19:59

Renuevan alerta por tormentas: estos son los departamentos afectados

Imagen ilustrativa: lluvias y tormentas.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) bajó la cantidad de departamentos que serían afectados por un sistema de lluvias y tormentas este miércoles. De momento son ocho los departamentos afectados.

Por ABC Color

Para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Asimismo, aseguran que celdas de tormentas persisten sobre el país y no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo en lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de hoy.

La zona de cobertura corresponde al centro, sur y este de la Región Oriental y sur del Chaco.

Los departamentos afectados

En el reporte anterior de meteorología eran 12 los departamentos afectados, pero el número ahora se redujo a ocho:

  1. Oeste, centro y sur de San Pedro
  2. Extremo este y sur de Guairá
  3. Noroeste y sureste de Caaguazú
  4. Caazapá
  5. Centro y sur de Itapúa
  6. Sureste de Paraguarí
  7. Sur de Alto Paraná
  8. Sur de Presidente Hayes

