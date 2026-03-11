Renuevan alerta por tormentas: estos son los departamentos afectados

Para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Asimismo, aseguran que celdas de tormentas persisten sobre el país y no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo en lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de hoy.

La zona de cobertura corresponde al centro, sur y este de la Región Oriental y sur del Chaco.

Los departamentos afectados

En el reporte anterior de meteorología eran 12 los departamentos afectados, pero el número ahora se redujo a ocho:

Oeste, centro y sur de San Pedro Extremo este y sur de Guairá Noroeste y sureste de Caaguazú Caazapá Centro y sur de Itapúa Sureste de Paraguarí Sur de Alto Paraná Sur de Presidente Hayes

