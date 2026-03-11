Renuevan alerta por tormentas: estos son los departamentos afectados

Para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.
Asimismo, aseguran que celdas de tormentas persisten sobre el país y no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo en lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de hoy.
La zona de cobertura corresponde al centro, sur y este de la Región Oriental y sur del Chaco.
Los departamentos afectados
En el reporte anterior de meteorología eran 12 los departamentos afectados, pero el número ahora se redujo a ocho:
- Oeste, centro y sur de San Pedro
- Extremo este y sur de Guairá
- Noroeste y sureste de Caaguazú
- Caazapá
- Centro y sur de Itapúa
- Sureste de Paraguarí
- Sur de Alto Paraná
- Sur de Presidente Hayes
