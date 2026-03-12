Estos son los 10 departamentos en área de tormentas para esta noche

Para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Asimismo, detallan que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional y por esto no se descarta que puedan generarse fenómenos de tiempo severo de forma muy puntal durante esta noche.

La zona de cobertura corresponde a la región Oriental y norte de la región Occidental.

Departamentos afectados

Los diez departamentos afectados son:

Este y sureste de San Pedro Este de Guairá Caaguazú Centro y este de Caazapá Centro, noreste y este de Itapúa Alto Paraná Sur de Amambay Centro y oeste de Canindeyú Noroeste de Alto Paraguay Norte de Boquerón

Lea más: WWF invita a “dar una hora por el planeta”