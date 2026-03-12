Estos son los 10 departamentos en área de tormentas para esta noche

Para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.
Asimismo, detallan que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional y por esto no se descarta que puedan generarse fenómenos de tiempo severo de forma muy puntal durante esta noche.
La zona de cobertura corresponde a la región Oriental y norte de la región Occidental.
Departamentos afectados
Los diez departamentos afectados son:
- Este y sureste de San Pedro
- Este de Guairá
- Caaguazú
- Centro y este de Caazapá
- Centro, noreste y este de Itapúa
- Alto Paraná
- Sur de Amambay
- Centro y oeste de Canindeyú
- Noroeste de Alto Paraguay
- Norte de Boquerón