12 de marzo de 2026 - 19:52

Estos son los 10 departamentos en área de tormentas para esta noche

Gif lluvia en la ruta.
La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso sobre lluvias y tormentas que se registrarían este jueves. Según la institución, hay diez departamentos afectados.

Por ABC Color

Para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Asimismo, detallan que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional y por esto no se descarta que puedan generarse fenómenos de tiempo severo de forma muy puntal durante esta noche.

La zona de cobertura corresponde a la región Oriental y norte de la región Occidental.

Departamentos afectados

Los diez departamentos afectados son:

  1. Este y sureste de San Pedro
  2. Este de Guairá
  3. Caaguazú
  4. Centro y este de Caazapá
  5. Centro, noreste y este de Itapúa
  6. Alto Paraná
  7. Sur de Amambay
  8. Centro y oeste de Canindeyú
  9. Noroeste de Alto Paraguay
  10. Norte de Boquerón

