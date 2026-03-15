Clima
15 de marzo de 2026 - 19:59

Tormentas eléctricas y ráfagas de 100 km/h amenazan a 11 departamentos esta noche

Gif tormenta eléctrica.
Gif tormenta eléctrica.

La Dirección de Meteorología (DMH) renovó su aviso por tiempo severo para la noche de este domingo. El informe advierte sobre lluvias intensas, granizadas y vientos peligrosos que afectarán tanto a la región Oriental como al Chaco paraguayo.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su alerta a las 17:01 de hoy, y detalla que núcleos de tormentas persisten y se intensifican sobre varios puntos del país.

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Según el reporte oficial, las celdas de tormentas están activas sobre el norte, este y sureste de la región Oriental, además de gran parte de la región Occidental. Se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes y la alta probabilidad de que caiga granizo en zonas puntuales durante esta noche .

Zonas afectadas por el temporal

Hasta el momento, las zonas afectadas son Concepción, sureste de San Pedro, Caaguazú, este de Caazapá, centro y noreste de Itapuá, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, norte y sur de Presidente Hayes, Alto Paraguay, noreste y sureste de Boquerón.

Existe además un boletín especial vigente que advierte sobre ráfagas que podrían alcanzar o incluso superar los 100 km/h.

En cuanto al agua, se estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 100 milímetros. Meteorología avisó que el boletín especial se mantiene vigente hasta la noche del lunes.