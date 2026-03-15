Tormentas eléctricas y ráfagas de 100 km/h amenazan a 11 departamentos esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su alerta a las 17:01 de hoy, y detalla que núcleos de tormentas persisten y se intensifican sobre varios puntos del país.

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Según el reporte oficial, las celdas de tormentas están activas sobre el norte, este y sureste de la región Oriental, además de gran parte de la región Occidental. Se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes y la alta probabilidad de que caiga granizo en zonas puntuales durante esta noche .

Zonas afectadas por el temporal

Hasta el momento, las zonas afectadas son Concepción, sureste de San Pedro, Caaguazú, este de Caazapá, centro y noreste de Itapuá, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, norte y sur de Presidente Hayes, Alto Paraguay, noreste y sureste de Boquerón.

Existe además un boletín especial vigente que advierte sobre ráfagas que podrían alcanzar o incluso superar los 100 km/h.

En cuanto al agua, se estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 100 milímetros. Meteorología avisó que el boletín especial se mantiene vigente hasta la noche del lunes.