Pronóstico: semana laboral se iniciará con tormentas y mucho calor

Este lunes, persistirían las condiciones inestables, con un ambiente caluroso y húmedo. La Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología emitió a las 5:24 un aviso meteorológico que sigue vigente y señalaque núcleos de tormentas se desplazan hacia el sur, por lo que no se descarta fenómenos de tiempo severo de manera puntual, durante horas de la madrugada y el inicio de la mañana

Las zonas a ser afectadas por el temporal esta mañana son:

Asunción

San Pedro

Guairá

Centro de Caaguazú

Caazapá (Norte y este)

Misiones (Sur)

Central (orte y oeste)

Presidente Hayes

Lea más: Tormentas eléctricas y ráfagas de 100 km/h amenazan a 11 departamentos esta noche

En esos departamentos se registrarán luvias con tormentas eléctricas moderadas a intensas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Temperaturas calurosas

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarían en torno a los 21 y 25 °C, mientras que las máximas entre 31 y 37 °C.

De acuerdo a las previsiones, durante la jornada se mantendría la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en varios puntos del país.