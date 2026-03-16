Clima
16 de marzo de 2026 - 05:27

Pronóstico: semana laboral se iniciará con tormentas y mucho calor

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Las lluvias registradas el fin de semana seguirían este lunes. FERNANDO ROMERO 23-02-26 LOCALES

El ambiente este lunes será mayoritariamente caluroso y húmedo. Se anuncian máximas de hasta 37 °C en algunos puntos del país, pese a que se registrarán lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Hay una alerta meteorológica vigente desde la madrugada con siete departamentos en zona de cobertura.

Por ABC Color

Este lunes, persistirían las condiciones inestables, con un ambiente caluroso y húmedo. La Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología emitió a las 5:24 un aviso meteorológico que sigue vigente y señalaque núcleos de tormentas se desplazan hacia el sur, por lo que no se descarta fenómenos de tiempo severo de manera puntual, durante horas de la madrugada y el inicio de la mañana

Las zonas a ser afectadas por el temporal esta mañana son:

  • Asunción
  • San Pedro
  • Guairá
  • Centro de Caaguazú
  • Caazapá (Norte y este)
  • Misiones (Sur)
  • Central (orte y oeste)
  • Presidente Hayes

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En esos departamentos se registrarán luvias con tormentas eléctricas moderadas a intensas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Temperaturas calurosas

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarían en torno a los 21 y 25 °C, mientras que las máximas entre 31 y 37 °C.

De acuerdo a las previsiones, durante la jornada se mantendría la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en varios puntos del país.