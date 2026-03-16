Asunciónico: ¿cómo estará el tiempo esos días?

El Asunciónico este año está encabezado por artistas como Sabrina Carpenter, The Killers y Deftones. El festival más importante de Paraguay se desarrollará en el Parque Olímpico este martes, miércoles y jueves.

En ese contexto, muchos se preguntan cómo estará el tiempo en estos días. La Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología anuncia una semana “bastante inestable”. El pronosticador Alejandro Coronel resaltó que hoy las lluvias serán leves y dispersas en gran parte del país, pero acompañadas de descargas eléctricas.

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“En cuanto a lluvias significativas, la señal está para el miércoles a la madrugada, con lluvias importantes en gran parte del país, empezando por el suroeste de la Región Oriental, en Ñeembucú y posteriormente Central, Paraguarí, etc.“, declaró.

Señaló que toda la semana predominará el cielo nublado, con “quiebres de sol” pero mayoritariamente lluvias de forma dispersa.

El pronóstico extendido indica condiciones similares para los tres días del Asunciónico: “Cálido y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables. Lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas”.

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¿Empezará el tiempo fresco?

En cuanto a las temperaturas, luego de las tormentas previstas, se prevé el ingreso de vientos del sector sur aproximadamente desde el día jueves.

“Pero no implicaría todavía descensos importantes de la temperatura, puede estar sujeto a modificaciones”, señaló.

Actualmente, se anuncian máximas en torno a los 30 y 33 °C. “Un poco más agradables por las lluvias en general”, consideró el pronosticador de turno para ABC TV.