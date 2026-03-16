Clima
16 de marzo de 2026 - 08:45

Asunciónico: ¿cómo estará el tiempo esos días?

Los pilotines también se hicieron presentes en la última jornada de Asunciónico.
Cada año, las lluvias también dicen "presente" en el Asunciónico y los pilotines ya forman parte del look de manera obligatoria. Fernando Romero, ABC Color

Esta semana, cientos de personas se preparan para conocer a sus ídolos en el Asunciónico 2026, el festival musical que se desarrollará en los días 16, 17 y 18 de marzo. La preocupación aumentó debido a las lluvias que se registran hoy y se prevén para toda la semana. ¿Qué anuncia Meteorología para esos días?

Por ABC Color

El Asunciónico este año está encabezado por artistas como Sabrina Carpenter, The Killers y Deftones. El festival más importante de Paraguay se desarrollará en el Parque Olímpico este martes, miércoles y jueves.

En ese contexto, muchos se preguntan cómo estará el tiempo en estos días. La Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología anuncia una semana “bastante inestable”. El pronosticador Alejandro Coronel resaltó que hoy las lluvias serán leves y dispersas en gran parte del país, pero acompañadas de descargas eléctricas.

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“En cuanto a lluvias significativas, la señal está para el miércoles a la madrugada, con lluvias importantes en gran parte del país, empezando por el suroeste de la Región Oriental, en Ñeembucú y posteriormente Central, Paraguarí, etc.“, declaró.

Señaló que toda la semana predominará el cielo nublado, con “quiebres de sol” pero mayoritariamente lluvias de forma dispersa.

El pronóstico extendido indica condiciones similares para los tres días del Asunciónico: “Cálido y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables. Lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas”.

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¿Empezará el tiempo fresco?

En cuanto a las temperaturas, luego de las tormentas previstas, se prevé el ingreso de vientos del sector sur aproximadamente desde el día jueves.

“Pero no implicaría todavía descensos importantes de la temperatura, puede estar sujeto a modificaciones”, señaló.

Actualmente, se anuncian máximas en torno a los 30 y 33 °C. “Un poco más agradables por las lluvias en general”, consideró el pronosticador de turno para ABC TV.