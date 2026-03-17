Lluvias inundan barrio del MUVH en Roque Alonso y piden obras urgentes

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas provocaron una grave inundación en el complejo habitacional San Blas, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Los vecinos tuvieron que ayudarse mutuamente para intentar de alguna manera rescatar sus electrodomésticos, alzándolos sobre mesas.

Las camas se mojaron y muchas pertenencias de familias de escasos recursos quedaron destruidas, según el relato brindado a ABC TV esta mañana.

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El agua no solo cubrió calles y viviendas, sino que también arrastró desechos cloacales, generando una situación insalubre y desesperante para unas 600 familias, según estiman.

Rubén Ruiz Díaz, secretario general de la comisión vecinal, describió la situación como “muy lamentable, lastimoso e incluso inhumano”. Según explicó, el barrio sufre un problema estructural que se agrava con cada lluvia.

“Necesitamos desagotes urgentes, desagües pluviales bien construidos. La parte alta del barrio viejo descarga toda su agua y su cloaca hacia nuestro complejo”, denunció.

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Un problema que se repite con cada lluvia

De acuerdo con los vecinos, los sedimentos que arrastra cada precipitación terminan depositándose en los sumideros, lo que provoca su taponamiento. Esta situación genera un “efecto palangana”, donde el agua queda acumulada sin posibilidad de drenaje.

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“Mientras no haya un sistema de desagote adecuado, esto seguirá pasando siempre”, advirtió Ruiz Díaz.

El dirigente vecinal también señaló que la zona donde hoy está el complejo era anteriormente un terreno baldío que recibía descargas directas de sectores más elevados. Actualmente, esa agua —mezclada con residuos cloacales— rebasa y termina inundando toda la comunidad.

Exigen respuestas a las autoridades

“La gente es muy humilde, se les destruyen todas sus cosas. Necesitamos asistencia”, expresó el vocero. Según estimó, el barrio alberga a unas 3.000 personas que, desde hace aproximadamente tres años, enfrentan este problema cada vez que llueve. Además del daño material, los vecinos alertan sobre el riesgo sanitario por la presencia de aguas servidas.

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Los pobladores apuntan tanto al MUVH como a la empresa constructora responsable del proyecto habitacional, a quienes exigen la ejecución de obras definitivas.

“La empresa que hizo el proyecto tiene que encargarse del desagote. Esto es un calvario... cada lluvia se convierte en una crisis para todos”, reclamó Ruiz Díaz.