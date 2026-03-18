Alerta por tormentas: Las 11 zonas del país que serían afectadas esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una actualización de su alerta meteorológica hoy a las 17:15. El reporte advierte sobre la formación de núcleos de tormentas que traerán lluvias moderadas, descargas eléctricas y ráfagas de vientos moderadas a fuertes.

De acuerdo al informe, actualmente se están desarrollando celdas de tormentas sobre varios puntos de la región Oriental. Por otro lado, las lluvias y tormentas con mayor fuerza se mantienen instaladas en el norte del país.

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Los especialistas no descartan que ocurran fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante lo que queda de esta tarde y las primeras horas de la noche.

Las 11 zonas bajo alerta meteorológica

Hasta el momento, las zonas donde el sistema de tormentas tendrá mayor impacto son norte de Concepción, Guairá, centro de Caaguazú, oeste y sureste de Caazapá, norte y sur de Itapúa, norte de Misiones, oeste y sur de Paraguarí, sur de Alto Paraná, norte de Presidente Hayes, norte de Alto Paraguay y Boquerón.

La meteoróloga Carolina López adelantó que la inestabilidad continuará para los próximos días. Se prevé que durante la jornada de mañana jueves continúen las lluvias de variada intensidad y las tormentas eléctricas.

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Ya mirando hacia el fin de semana, para el viernes, se espera que las temperaturas empiecen a subir gradualmente. Sin embargo, el ambiente seguirá sintiéndose muy húmedo e inestable, lo que podría generar algunos chaparrones puntuales.