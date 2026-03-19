Clima
19 de marzo de 2026 - 18:06

Anuncian tormentas en tres departamentos para esta tarde

Lluvia cielo nublado clima pronóstico temperatura tormenta.
Lluvia cielo nublado clima pronóstico temperatura tormenta.

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta en la que anuncia tormentas que afectarán a tres departamentos del territorio nacional para esta tarde. Te contamos cuáles son.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según el alerta emitida a las 15:39 de hoy por la Dirección de Meteorología.

Todos estos fenómenos serán de rápido desarrollo y corta duración, aclaran.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas comienzan a intensificarse sobre la zona de cobertura.

Debido a esto, no se descarta que se generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según el boletín de Meteorología, la zona de cobertura de la tormenta es el centro de la región Oriental.

Los departamentos afectados son:

  • Guairá (este).
  • Caaguazú (centro y sur).
  • Caazapá (noreste).