Anuncian tormentas en tres departamentos para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según el alerta emitida a las 15:39 de hoy por la Dirección de Meteorología.

Todos estos fenómenos serán de rápido desarrollo y corta duración, aclaran.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas comienzan a intensificarse sobre la zona de cobertura.

Debido a esto, no se descarta que se generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según el boletín de Meteorología, la zona de cobertura de la tormenta es el centro de la región Oriental.

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Los departamentos afectados son: