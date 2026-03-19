Meteorología: así estará el tiempo en Paraguay este jueves

En Asunción, la jornada de este jueves se presentará cálida a calurosa y húmeda, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del sureste, que luego serán variables, según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

La temperatura mínima estimada es de 22 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 33 °C. No se descartan condiciones de inestabilidad en el transcurso del día, aunque las lluvias no aparecen como fenómeno generalizado en la Capital.

En la Región Oriental, las condiciones del tiempo se presentan serían similares, con un ambiente cálido a caluroso, alta humedad y variaciones en la nubosidad.

En el norte y este del país, como en Concepción, San Pedro, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Ciudad del Este, se prevé un cielo mayormente nublado con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 31 °C y 34 °C.

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Por otro lado, en el centro y sur de la región, incluyendo Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Caazapá, Encarnación, San Juan Bautista, Paraguarí y Pilar, el cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos del sureste que luego rotarán a variables. Las máximas rondarán los 32 °C a 33 °C.

Chaco: calor intenso con tormentas puntuales

En la Región Occidental o Chaco, el ambiente se mantendrá más intenso, con condiciones calurosas y húmedas, cielo mayormente nublado y alta probabilidad de lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas.

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Localidades como Pozo Colorado registrarán temperaturas entre 23 °C y 34 °C, mientras que en Fuerte Olimpo y Mariscal José Félix Estigarribia las máximas podrían alcanzar los 35 °C, con mínimas entre 23 °C y 24 °C.