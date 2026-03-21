Clima
21 de marzo de 2026 - 20:54

Tormentas se disipan en gran parte del país, pero persisten sobre estas zonas

Se pronostican más lluvias en el transcurso de las horas.
Se pronostican más lluvias en el transcurso de las horas. FERNANDO ROMERO 16-03-26 LOCALES

Las tormentas que afectaron a varios puntos del país durante la jornada de este sábado comienzan a disiparse de manera gradual. Sin embargo, núcleos activos continúan desarrollándose en zonas específicas, donde no se descarta la ocurrencia de fenómenos puntualmente severos esta noche.

Por ABC Color

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido a las 20:25, persisten celdas de tormenta y otras siguen formándose, especialmente en sectores del centro y oeste del Chaco, así como en el suroeste de la Región Oriental.

El reporte advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada, acompañadas de ráfagas de vientos también moderadas y la probabilidad de caída de granizos en forma puntual.

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Las áreas bajo vigilancia incluyen el oeste de Caazapá, el centro y norte de Misiones, el centro y norte de Ñeembucú, además del noroeste de Presidente Hayes, el suroeste de Alto Paraguay y el sur de Boquerón.

Destrozos y recomendación de precaución

Si bien el sistema muestra una tendencia a debilitarse en otras regiones del territorio nacional, las condiciones de inestabilidad se mantienen en estas zonas, por lo que se recomienda a la población seguir atentos a las actualizaciones y tomar precauciones ante eventuales eventos de tiempo severo.

Sobre todo, considerando que esta tarde algunas zonas de Pilar fueron severamente afectadas por el temporal registrado. Techos salieron volando y varias viviendas quedaron destrozadas.