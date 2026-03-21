Tormentas se disipan en gran parte del país, pero persisten sobre estas zonas

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido a las 20:25, persisten celdas de tormenta y otras siguen formándose, especialmente en sectores del centro y oeste del Chaco, así como en el suroeste de la Región Oriental.

El reporte advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada, acompañadas de ráfagas de vientos también moderadas y la probabilidad de caída de granizos en forma puntual.

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Las áreas bajo vigilancia incluyen el oeste de Caazapá, el centro y norte de Misiones, el centro y norte de Ñeembucú, además del noroeste de Presidente Hayes, el suroeste de Alto Paraguay y el sur de Boquerón.

Destrozos y recomendación de precaución

Si bien el sistema muestra una tendencia a debilitarse en otras regiones del territorio nacional, las condiciones de inestabilidad se mantienen en estas zonas, por lo que se recomienda a la población seguir atentos a las actualizaciones y tomar precauciones ante eventuales eventos de tiempo severo.

Sobre todo, considerando que esta tarde algunas zonas de Pilar fueron severamente afectadas por el temporal registrado. Techos salieron volando y varias viviendas quedaron destrozadas.

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