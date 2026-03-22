Alerta especial por sistema de tormentas sigue vigente hoy

Según un boletín meteorológico especial, este fin de semana ingresó un sistema de tormentas y en algunos puntos del país, como Ñeembucú, se manifestó con fuerza y causó destrozos.

El informe detalla que se presentarían condiciones de inestabilidad, entre lluvias, tormentas y fuertes vientos que se registrarían hasta la tarde de este domingo.

Las características puntuales de estos fenómenos de tiempo severo incluyen precipitaciones intensas con acumulados previstos de entre 70 y 120 mm en las zonas de mayor impacto, con la posibilidad de registrar cifras superiores de forma puntual.

Asimismo, el informe alerta sobre ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, acompañadas de descargas eléctricas de alta frecuencia y la caída ocasional de granizos.

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