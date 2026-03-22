Rayo impacta comisaría en Loma Clavel y deja cuantiosos daños materiales

Un rayo cayó esta madrugada sobre la sede de la Comisaría Primera de Loma Clavel, ocasionando importantes daños materiales en la infraestructura y los equipos de la dependencia policial.

El hecho se registró alrededor de las 05:50, en medio de un temporal que azotó la zona. La descarga eléctrica afectó la radiobase de la institución, el medidor principal de la ANDE, las instalaciones eléctricas internas y varios equipos esenciales para el funcionamiento diario.

Entre los daños reportados se encuentran cinco acondicionadores de aire de la guardia y dormitorios, equipos informáticos como computadoras e impresoras, una heladera, teléfonos celulares y el sistema de internet Wi-Fi. No se descarta que existan más perjuicios aún por confirmar.

Durante el incidente, el suboficial inspector Javier Ríos, quien se encontraba de guardia en la oficina, fue trasladado al Hospital Regional de Pilar para una evaluación médica. Según el reporte oficial, el uniformado se encuentra consciente y estable, mientras que el resto del personal resultó ileso.

Tras lo ocurrido, la directora de Policía del departamento de Ñeembucú, comisario general inspector Martina Ramona Trinidad Ortellado, acudió al lugar junto a bomberos voluntarios, personal de Criminalística y técnicos de la ANDE, quienes iniciaron las verificaciones correspondientes para determinar el alcance total de los daños.

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