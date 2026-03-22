Clima
22 de marzo de 2026 - 08:05

Aviso meteorológico por tiempo severo en tres departamentos: ¿cuáles?

Gif lluvia en la ruta.
Imagen ilustrativa: cielo nublado en la ruta.

Este domingo se registrarían lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo severo, según publica la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). De momento hay tres departamentos afectados.

Por ABC Color

Según un aviso publicado por la DMH, para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.

Al respecto detallan que celdas de tormentas se encuentran sobre el territorio nacional y por esto no se descarta que se registren fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta mañana.

La zona de cobertura específica corresponde al sur de la Región Oriental.

Tres departamentos afectados

Los tres departamentos afectados son el centro de Guairá, Misiones, y la zona centro-sur de Ñeembucú.

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