Meteorología anuncia domingo con ambiente inestable y probabilidad de tormentas

Este domingo se prevé un ambiente inestable en gran parte del país, según reporta el meteorólogo Alejandro Coronel. Asimismo, hay probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas de variada intensidad.

Desde las primeras horas del día, algunas celdas de tormentas se encuentran afectando principalmente el sur de la Región Oriental y oeste del Chaco. En el transcurso del día, podrían formarse nuevas áreas de lluvias y tormentas en distintos puntos del territorio nacional.

De momento hay un aviso meteorológico especial por estas condiciones que afecta a estas zonas: suroeste de Itapúa, Misiones, sur de Paraguarí, Ñeembucú, oeste y centro de Presidente Hayes, oeste de Boquerón.

Ambiente cálido

En lo que refiere a las temperaturas, el ambiente se mantendrá cálido a caluroso, con temperaturas máximas por debajo de los 30°C en el sur del país, mientras que en el resto del territorio oscilarían entre 31 y 34°C. Finalmente, para mañana lunes, se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas con un ambiente que permanecería cálido a caluroso y húmedo.

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